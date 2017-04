Litteratur, og lækkerier

Sussi Hald åbnede i 2014 Søster Lagkage i Viborg sammen med sin søster Vikki, og dermed valgte Sussi at skrifte kurs i sit liv. Fra at være uddannet sygeplejerske og have ledet et plejehjem i Viborg Kommune skulle hun nu drive sin egen virksomhed.

”Ønsker du at skifte karriere eller retning i dit liv, skal du gøre det, inden det er for sent, også selv om du føler, du springer ud på dybt vand”, siger Sussi Hald.

I dag er hun rigtig glad og stolt over sit valg, som selvfølgelig har haft nogle omkostninger og til tider givet kildren i maven.

Det gode liv handler nogle gange om at turde skifte kurs, og det sætter Sussi Hald fokus på tirsdag den 25. april når hun fortæller sin iværksætterhistorie og fortæller om de tanker, der ligger bag Søster Lagkage.

God litteratur og den inspiration, man kan hente i litteraturens verden er også en del af det gode liv. Bibliotekarerne Lisbeth Bach Sørensen og Anette Koue giver deres personlige bud på bøger, som har givet dem inspiration og gode oplevelser.

Arrangementet foregår hos Søster Lagkage, og der er selvfølgelig lækker kage på bordet og kaffe på kanden. Billetter til arrangementet kan købes via viborgbib.dk