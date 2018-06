Lodsejer utilfreds med afspærring af vej til Jordbro Å

Han mener, at der er tale om en ulovlig handling, fordi berørte lodsejere med vejret derved ikke kan køre til deres respektive matrikler med biler.

Fri adgang for lodsejere med vejret

Fra HedeDanmark pointerer Heine Vind, at der ikke er tale om, at lodsejere med vejret skal forhindres i at have adgang.

- De berørte lodsejere vil få adgang gennem porten alle døgnets 24 timer, hvorefter de frit kan køre ned til deres matrikler. Det vil vi naturligvis gerne orientere dem om, men vi har faktisk svært ved at finde frem til, hvem de er og vi overvejer at efterlyse dem via en annonce. De, der har vejret skal rette henvendelse til mig, så de kan få adgang til vejen gennem porten, og det vil jeg også snarest tage kontakt til Martin Bay Kristensen om, fortæller Heine Vind.

Martin Bay mener stadigvæk, at det er forkert at lukke vejen ned til Jordbro Å af for kørende trafik.

Men Heine Vind fortæller, at det er et miljømæssigt krav, der gør, at man er nød til at lukke vejen af med sten.

- Kravet i vores miljøgodkendelse er, at vi ikke må lukke alle og enhver ind, og at der skal skærmes af ud mod offentlig vej. Men turister, lystfiskere og andre har fortsat adgang ned til åen via et stisystem, fortæller Heine Vind.

Martin Bay er utilfreds med, at de berørte lodsejere ikke tidligere er blevet orienteret om planerne.

- Den eneste information jeg har fået, fik jeg via en mail i april fra Viborg Kommune, hvor man fortalte om en ny cykelrute 785, der blandt andet skulle gå fra Ågade ned til Jordbro Å og videre på vejen forbi det tidligere Lundgaard Teglværk. Jeg svarede, at strækningen fra Ågade ned til åen er min private ejendom, men at jeg var positivt indstillet med hensyn til cykelstien. Dog foreslog jeg et møde omkring den del, der hedder oprydning og vedligeholdelse på strækningen, for man kan forvente øget færdsel, men jeg har aldrig fået nogen tilbagemelding. For et par uger siden mødte jeg tilfældigt folk fra Viborg Kommune og HedeDanmark, der holdt et møde angående cykelruten.

- Hvorfor bliver vi berørte lodsejere ikke orienteret om, hvad Viborg Kommune og HedeDanmark har gang i, spørger Martin Bay Kristensen.