Lokal kendt frisør ansat hos Harmonii Hair

- Jeg har mange trofaste kunder og har egentlig også nok at lave, så der er ingen planer om at lukke salonen. Men jeg har længe savnet at arbejde sammen med andre kollegaer. Skal det være, skal det være nu, så jeg søgte, da der blev en ledig stilling hos Charlotte i Stoholm og fik den, fortæller 49-årige Mie. Hun har foreløbig været selvstændig som frisør i 22 år, og har gennem alle årene arbejdet alene i salonen, der ligger i forbindelse med privaten.

- Jeg har virkelig nydt tiden, hvor jeg kunne arbejde hjemme, mens børnene voksede op. Men nu er de blevet store og der er blevet stille i huset, og jeg er parat til, at der gerne må ske noget nyt, fortæller Mie.

Hun har løbende holdt sig for øje at være opdateret via kurser og ligesom sin nye chef, Charlotte Ryan-Larsen, er hun aktiv i Viborg Frisørlaug.

- Vi kender hinanden godt i forvejen og jeg glæder mig at få Mie som er en voksen medarbejder, der kan gå ind og aflaste i forskellige sammenhæng. Som mester vil jeg blandt andet gerne kunne følge mine to dygtige elever lidt mere under deres skoleperioder, fortæller Charlotte.

Mie starter i salonen i Stoholm i næste uge. Det sker efter en model, hvor hun i den ene uge træffes 3 dage i Stoholm og 2 i Mønsted, hvorefter det er omvendt ugen efter.