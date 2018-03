Lokale børn er vilde med fodboldskole

Der var i den grad rift om billetterne, da Sparkær If forleden satte fodboldskolen til sommer til salg.

- Ja, der var run på fodboldskolen i Sparkær, da DBU åbnede for køb af billetter, fortæller skoleleder Hans Peter Johansen fra Sparkær.

Skolen var booket til 32 pladser, der allerede var solgt efter en halv time. Men en hurtig kontakt til DBU gjorde, at antallet straks blev justeret op til 48.

Folk havde dog stadig travlt ved tasterne - for fem kvarter senere var den sidste plads solgt eller reserveret.

Dermed er der for andet år i træk udsolgt på fodboldskolen med 48 deltagere, som også er den øvre grænse for, hvad anlægget kan rumme.

Som i 2017 er det sort set kun børn fra Stoholm og Sparkær, der fylder skolen. I år 30 fra Stoholm, 17 fra Sparkær og en enkelt fra Mønsted.

- Vi glæder os til uge 27 og håber, at vi får en ligeså fantastisk fodboldskoleuge som i 2017, fortæller skoleleder Hans Peter Johansen, der nu skal i gang med at have træner-påsætningen på plads.