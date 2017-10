Lokale brødre udgiver bog med gys og spænding

Garmark brødrenes første fælles bog er spækket med gys og spænding, som passer perfekt til de mørke aftner i vinterhalvåret.

Bogen er en rutsjebanetur fra start til slut. Den er brutal, sjov og dramatisk. Er man til Stephen King eller Dean Koontz, vil man synes om Rakelsminde, fortæller Stephan Garmark.

Haderup inspirerer til horror

Scenerne i Rakelsminde foregår i en by, der minder meget om Haderup.

Der er en del fællestræk mellem Haderup og Rakelsminde. Tanken, hvor bogen starter, lå lige over for vores hus på Nørregade 5, hvor en fiktiv karakter er flyttet ind i et hus, der dog ikke ligner vores, fortæller Stephan.

Flere elementer og konkrete steder optræder i romanen, som handler om en grusom lydbølge, der brager gennem Rakelsminde og driver borgerne til vanvid. Journalisten Tea skal dække historien og bliver sat på prøve, da et hus forsvinder, borgerne bliver voldelige, og en sekt messer om dommedag.

Læsere fra Haderup vil også genkende missionshuset Saron og kirken. Og måske endda opleve at stemningen i Rakelsminde minder om stemningen i Haderup, siger David.

Bogens budskab er, at de fleste mennesker er flygtninge, eftersom alle ifølge brødrene flygter fra et eller andet fysisk eller mentalt. Rakelsminde er også en kommentar til fanatisme, der ikke kun befinder sig blandt terrorister og nazister, men også på den jyske hede.

Første fælles roman

Brødrene Garmark havde iden til spændingsromanen med til krimimesse i april 2017. De fremlagde den for forlæggeren på DreamLitt, og kort efter var der indgået kontrakt. Selvom brødrene ikke havde skrevet noget sammen før. De to er ikke færdige med at samarbejde. De fortæller, at de har planer om flere bøger i en serie, hvor horror er grundtemaet.