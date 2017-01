Lokale drøftede cykelsti med V-politikere

Lokalområdet har ad flere omgange og gennem mere end 30 år forgæves arbejdet for at få etableret en cirka 3 km lang cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted Skole langs hovedvej A16, så skolebørn kan cykle til og fra skole i stedet for at køre med bus. Men A16 er en statsvej og derfor ikke kommunens, men derimod vejdirektoratets ansvarsområde. Derfor var det i første omgang heller ikke en pose penge til en cykelsti, men politiske råd, vejledning og opbakning, som borgergruppen efterlyste på mødet.

- Hvordan kommer vi videre i arbejdet for at få den cykelsti, som vi har et stort behov for? spurgte lokalgruppens talsmand, Frank Mikkelsen fra Mønsted de tre politikere, Kristian Pihl Lorentzen (MF), Johannes Vesterby, formand for Teknisk udvalg i Viborg kommune og borgmesterkandidat Ulrik Wilbek.

- Vi har tilsagn fra berørte lodsejere om at afgive jord, vi har en færdig projektbeskrivelse, der ligger klar, og da vi senest forsøgte at få et ja var både transportministeriet og andre instanser positive lige indtil sagen nåede Vejdirektoratet, der vendte tommelfingeren nedad med det argument, at hovedvej A16 er forsynet med en bred "cykelbane". . Hvis 50 - 70 cm i vejsiden betegnes som bred, forstår jeg ingenting, Vi har eksempler på, at alene suset fra forbipaserende lastbiler har væltet voksne cyklister, sagde Frank Mikkelsen og fik opbakning fra flere andre rundt omkring bordet.

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen kunne fortælle, at der ikke er flere penge tilbage i en statspulje, der netop gik til bedre sikring af statsveje, og at det derfor gælder om at argumentere i transportministeriet for sit projekt og for at der afsættes penge til en ny pulje. Men han understregede også at Viborg kommune er en vigtig medspillere, selvom den ikke kan stille med en pose penge til formålet.

- Som kommune har vi ikke beslutningskompetence omkring statsveje, men det er rigtigt, at vi er en vigtig medspiller. Infrastrukturen i tidligere Fjends Kommune er ikke for god og jeg skal ikke afvise, at en cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted kunne ses i en sammenhæng, hvor man forbinder cykelstierne i et større lokalområde og dermed forbedrer både infrastrukturen og vilkårene for blandt andet turisme og erhverv, sagde Johannes Vesterby.

Også Ulrik Wilbek var positiv: - Hvis det viser sig, at den cykelsti, som I her præsenterer os for er den strækning, hvor det største behov er i kommunen, så skal vi gøre vores til at skubbe på, lød det fra borgmesterkandidaten.

Muligheden for at søge om penge via andre kanaler til en cykelsti blev også vendt, før politikerne måtte haste videre til sit næste møde i Stoholm.