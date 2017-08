To lokale indbrud

Det første indbrud fandt sted på Toftumvej, hvor der ifølge politiet blev knust en rude i en terrassedør.

Tyven har været ind og rode en masse igennem, men der er tilsyneladende ikke stjålet noget.

Det andet indbrud skete på Søndergade i Stoholm.

På et tidspunkt mellem mandag og tirsdag har ubudne gæster været inde og rode. Her kom tyven ind ved at knuse en rude på havesiden.

Men da huset kun bruges til opmagasinering af møbler, så gik tyven uden at få noget med, hedder det fra Viborg Politi.

Politiet hører gerne, hvis nogen har set noget i forbindelse med disse indbrud.