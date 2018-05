Lokale marker trænger rigtig meget til regn

Her på den sidste dag i maj kan Landbo Limfjord melde ud, at de lokale marker er ramt at tørke.

Alle andre afgrøder end majs lider i varmen. Majsen klarer sig til gengæld godt med solens stråler og de høje temperaturer.

Men for resten af afgørederne, ser det lige nu skidt ud:

- Sådan en dag, som vi havde i går, hvor temperaturen nåede næsten 30 grader og der også var noget vind til at tørre planterne ud - der fordamper hver plante omkring 7 mm. vand. Eller sagt på en anden måde - planterne skal bruge 50 mm. vand på en uge for at klare sig. Og det får de jo slet ikke fra oven i øjeblikket, siger planteavlskonsulent Sven Erik Pinstrup fra Landbo Limfjord.

Han er gået fra at være tilfreds i starten af maj til at være bekymret - og nu er han ret bekymret over den påvirkning, som den høje varme og ingen regn har på afgørederne.

