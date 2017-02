Lokale pistolskytter dystede mod skytter fra hele verden

Begge skytter deltog sammen med Dansk Skytteunions Juniorlandshold på 10 m luftpistol, hvor der var hård konkurrence fra de bedste skytter fra hele verden.

Astrid Jensen skød personlig rekord to gange under stævnet, og kom således i finalen på to af de tre konkurrencedage. Her sluttede hun som henholdsvis nr. 6 og nr. 8, hvilket var over al forventning, da Astrid er ny i landsholdssammenhæng.

Aske Spanggaard leverede ligeledes en solid indsats, men sluttede lige uden for finalerækken på alle konkurrencedage.

Astrid Jensen og Aske Spanggaard er begge tilknyttet Haderup Skytteforening, mens Astrid yderligere træner under Team Danmarks Talentcenter Vest i Vildbjerg.