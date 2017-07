Lokale spejdere er afsted på stor lejr

Med 40.000 danske og internationale spejdere er Spejdernes Lejr 2017 Danmarks hidtil største spejderlejr. De mange spejdere mødes i naturskønne omgivelser i Sønderborg til den 30. juli 2017.

Spejdernes Lejr bliver afholdt af de fem spejderkorps i Danmark Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Lejrens vision er: Vi sætter spor i os selv, i hinanden og i omverdenen. Det vil man gøre gennem en række forskellige aktiviteter, der giver personlige kompetencer, samarbejdsevner og ansvarsfølelser for fællesskabet. I forhold til fællesskabet vil især bæredygtighed blive et stort emne på lejren, der arbejder aktivt på at nedbringe sin CO2-udledning og for at mindske affaldsmængderne.

I Birkegruppen er spejdere og ledere på lejren med 36 spejdere i alderen fra 7 år og op.

I 9 dage skal de bo på en stor græsmark i medbragte telte, der nu fungerer som en hel by. 2 ledere, 1 forældre og en formand var sendt i forvejen med alt gruppens materiale. Spejderne og deres rygsæk kom med bus.

Gruppen har hjemmefra meldt sig til nogle forskellige aktiviteter bl.a Ridderprøven, sejlads i patruljefartøjer og Tree Top World 2017. Nogle dage vil der være planlagte heldagsaktiviteter, mens der andre dage er fri til at lave aktiviteter eller udnytte de mange attraktioner i Sønderborg og omegn.

Der er aktiviteter for alle aldersgrupper, og gæster er velkommen til at besøge lejren og prøve en række af aktiviteterne.