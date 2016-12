Lokale Venstre-folk inviterer til debat

Det afspejler sig også her i området, hvor Venstre-vælgerforeningerne i Østfjends, Karup/Frederiks og Vestjfends Venstre er gået sammen om at sætte fokus på den aktuelle politiske dagsorden.

Det sker ved to offentlige arrangementer onsdag den 11. januar i henholdsvis Mønsted og Stoholm, hvor der bliver mulighed for at møde medlemmer af Viborg Byråd, Folketinget samt to kommende Venstre-kandidater til kommunalvalget 2017.

Begge steder deltager politikerne Kristian Pihl Lorentzen, MF, Johannes Vesterby, formand for Teknisk udvalg, Karin Clemmensen, medlem af ældre- og sundhedsudvalget, Gregers Laigaard, medlem af social- og arbejdsmarkedsudvalget, Claus Clausen, formand for børne-og ungdomsudvalget i Viborg Kommune samt borgmesterkandidat Ulrik Wilbek og kandidat til Viborg Byråd, Kurt Mosgaard fra Mønsted.

- I Mønsted er der sidst på eftermiddagen mulighed for at få en snak med Venstre-politikerne. Også under fire øjne, hvis man foretrækker det. Har man en sag, som man ønsker at drøfte med en af politikerne, kan der eventuelt på forhånd aftales træffetid ved at kontakte mig, fortæller formanden for Venstre i Østfjends, Ejvind Jakobsen.

Da de lokale Venstre-vælgerforeninger sidste år i januar stod bag et lignende arrangement, mødte ikke mindre en 30 -35 mennesker op for at få en snak med politikerne i Østfjendshallens cafeteria i Mønsted. Flere af dem havde forinden bedt om en samtale under fire øjne.

- Det tyder på, at der er et behov blandt borgerne for at vende nogle ting ansigt til ansigt med vore lokale politikere. I vores store kommune er afstanden fra borger til politiker blevet større og jeg tror mange sætter pris på det direkte møde. Det er også min klare fornemmelse, at mange har det svært med og er forskrækkede over den centralisering, der er fulgt med, fortæller Ejvind Jakobsen.

Dagens næste arrangement er henlagt til Stoholm Fritids- og Kulturcenter, hvor V-folketingsmedlem Eva Kjer Hansen indleder aftenens debat med et indlæg om ,hvordan vi afskaffer regeltyranni og hun giver sit bud på, hvilke liberale udfordringer, der venter os i 2017.

Herefter er der lagt op til en debat mellem politikere og borgere om løst og fast i lokalsamfundet.

Alle, uanset politisk ståsted, er velkomne til møderne, understreger Ejvind Jakobsen.

Slut på hvervekampagne

Rækken af offentlige politiske møder over hele landet markerer samtidig afslutningen på den hverve-kampagne som V-partiet startede op med i efteråret og hvor målet er at få flere til at melde sig som medlem af en Venstre-vælgerforening.

- Det totale tal er ikke gjort op endnu men jeg glæder mig da over, at vi alene i Venstre i Østfjends har fået en del nye medlemmer. Nu håber vi selvfølgelig, at det også gør sig gældende på landsplan, fortæller Ejvind Jakobsen.