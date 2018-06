Lokalt tømrerfirma fra kælder til kvist

- Ordebogen har det såmænd godt nok, fortæller tømrermester Peter Jørgensen.

Sammen med Per Kragh Nielsen, en af firmaets tømrersvende, er han i gang med et større renoveringsarbejde af førstesalen på et stuehus i Daugbjerg.

Kundekredsen omfatter både private og erhverv og ligger primært i en radius af 30 - 40 kilometer omkring Mønsted, men der løber også opgaver ind, der rent geografisk ligger noget længere væk.

- Vi har blandt andet haft en spændende opgave med en stort vinduesparti og en indvending svalegang på et større galleri ved Hørning. Vi har også været med i arbejdet omkring en speciel og eksklusiv jagthytte her i lokalområdet og også klokketårnet i Iglsø har vi været involveret i. Det er spændende opgaver, fortæller Peter.

Som den eneste i firmaet er han også snedkeruddannet. En uddannelse, hvor snedkeren også kan arbejde mere ned i de finere detaljer, men også en uddannelse der her i 2018 ændres og dermed ophører med at eksistere i sin gamle form.

Mønsted tømrerfirma arbejder blandt andet med restaurering af gamle vinduer og døre, men udfører selvsagt alt forefaldende indenfor faget: Nybyggeri, ombygninger, tag og staldbyggeri er blandt hovedpunkterne og så er der alle småtterierne : De punkerede ruder, småreparationerne og alt det umulige, som Peter selv kalder det.

Det er efterhånden 10 år siden, han blev medejer og senere eneejer af daværende tømrermester Bent Sørensens firma i Mønsted.

Samtidig tog virksomheden navneforandring til Mønsted Tømrerfirma, Bent Sørensens Efterfølger.

- Overtagelsen faldt på plads en dag i 2008, og dagen efter gik alt håndværkerarbejde i Danmark mere eller mindre i stå. Det var krisen, der for alvor gik i gang næsten fra den ene dag til den anden, så det var noget af en hård opstart, husker Peter.

Han er selv i sin tid uddannet tømrer/snedker hos Bent Sørensen, og det samme er Per Kragh Nielsen, forøvrigt for ikke mindre end 38 år siden. Derudover beskæftiger Peter også to andre tømrersvende.