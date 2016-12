Lommetyv på spil i Stoholm

Da en 29-årig kvinde fra Stoholm mandag klokken 15.45 forlod Rema 1000 i Stoholm bemærkede hun et kort puf fra en forbipasserende. Det var dog ikke noget hun lagde noget særligt i men regnede med at det skyldtes almindelig trængsel ved indgangen.

Lidt senere opdagede kvinden imidlertid at hun fra jakkelommen var blevet frastjålet sin pung med diverse kort og 7000 kroner i kontanter.

Viborg Politi opfordrer folk til at se sig godt for. Ikke mindst her ind under jul, hvor taske- og lommetyve ofte har kronede dage.