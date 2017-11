Lotte har pynten til jul - og til resten af året

På Ågade i Stoholm ligger Lotte Miltersens netbutik My Stone, som via nettet sælger mere end 3500 produkter indenfor brugskunst, værtindegaver, bordpynt til livets fester og ikke at forglemme pynten til årets forskellige højtider.

Hvad mange måske ikke ved er, at der med til firmaet også hører et stort showroom, som folk fra gaden er velkomne til at besøge, lade sig inspirere af og handle i om formiddagen.

Lige nu bugner hylderne med alverdens pynt til advent- og juletiden: Nisser, julemænd, stjerner, hjerter, juletræer, juleservietter og lys, julekugler og ophæng, engle, duge, bordløbere og lysestager er der masser af.

Derfor vil der i den kommende tid helt ekstraordinært også være åbent i weekenderne, hvor man bare kan kigge ind.

