Lovende valgdeltagelse til ældreråd

Frem til den 21. november er der valg til ældrerådet i Viborg Kommune.

Onsdag lød derfor startskuddet til det første af en række orienteringsmøder som i de kommende uger finder sted rundt omkring i hele kommunen.

Det foregik på ældrecenter Birkegården i Stoholm, hvor en snes vælgere og nogle af kandidaterne til ældrerådet var mødt frem.

Mange har stemt elektronisk

For første gang afholdes valget både ved digital og fysisk valgdeltagelse.

- Vi foreslog i det afgående ældreråd at supplere den traditionelle afstemning med en digital afstemning og interessen for at stemme elektronisk lover foreløbig rigtig godt for valgdeltagelsen. Ud af 19.200 stemmeberettigede e-boks vælgere er der her få dage inde i valget allerede mere end 3300, der har afgivet deres stemme. Det tegner lovende, så måske bliver valgdeltagelsen højere end de godt 50% ved valget for fire år siden, fortalte Jette Norup, nuværende formand for ældrerådet.

Alle personer i Viborg Kommune, som er fyldt 60 år den 21.november i år, kan stemme til valget og man bestemmer selv om det skal foregå digitalt eller på traditionel vis med at man få tilsendt en stemmeseddel med posten. Sidstnævnte får man automatisk, hvis man ikke er tilmeldt e-boks.Det er der 5000 ældre, der har ønsket, oplyste Jette Norup.

Med ved orienteringsmødet i Stoholm var også Mette Nielsen (S), formand for ældre-og sundhedsudvalget. Hun fortalte blandt andet om samarbejdet mellem politikerne og ældrerådet og om rådets funktion. Mange spørgsmål omkring ældre bringes i høring hos ældrerådet, før beslutningerne træffes.

Ud af valgets 20 kandidater var også en lille håndfuld mødt op i Stoholm, hvor de hver især fortalte lidt om deres baggrund for at stille dem. Blandt dem var, forøvrigt som den eneste kandidat fra denne del af kommunen, også Dorit Bro Olsen fra Stoholm.