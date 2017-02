Lufthavnen fik nyt navn

Hans Kongelig Højhed Prins Joachim stod for den officielle navngivning og i samme forbindelse afslørende han lufthavnens nye logo.

I sin tale understregede Hans Kongelig Højhed, at lufthavne er med til at knytte Danmark og omverdenen tættere sammen.

- Midtjylland er en stor og driftig del af Danmark, erhvervsliv, kultur, sport og kunst. Et nyt navn gør ingen forskel, men med alle de nye initiativer omkring Midtjyllands Lufthavn bliver det forhåbentlig nemmere for os alle at komme hertil og for alle i Midtjylland nemmere end nogensinde at komme på tværs i Danmark og videre ud i verden, sagde prinsen i sin tale.

Formanden for lufthavnen, borgmester H. C. Østerby, Holstebro, var en glad mand:

- Jeg er både glad og stolt. Der er skarp konkurrence også i luften, men i stedet for at se passivt til, har vi valgt en offensiv strategi, der ser ud til at lykkes, udtalte han.

Ti afgange på vej

Fra begyndelsen af april bliver der næsten timedrift fra Midtjyllands Lufthavn i Karup til og fra København. I alt bliver der ti afgange hver vej på alle hverdage, fortalte Jesper Rungholm, direktør i DAT.

- Timedriften er hans og Midtjyllands Lufthavns nyeste tiltag i kampen om de jyske flykunder, men det er ikke det sidste. Og det er kraftig opgradering fra de nuværende otte daglige afgange, udtaler Jesper Rungholm.

Borgmester i Viborg Kommune, Torsten Nielsen fortalte til Ugeavisen, at det havde været en positiv proces.

- Jeg har kun ros til vores samarbejdspartner DATs direktør, Jesper Rungholm. Fra vores første møde med ham, har hans mål været 250.000 passagerer. Han leverer hver gang. Når der er behov for flere afgange, så sætter han flere ind, samtidig med kommer han med forslag til, hvordan vi kan videre udvikle os, og han byder også ind økonomisk, udtaler Torsten Nielsen.

Blandt gæsterne var folketingsmedlemmer, en række borgmestre og repræsentanter fra erhvervslivet, samt en del tilskuere, der kunne se gennem ruderne til security-området.

Udover de officielle taler var der, for de mange gæster, mulighed for at overvære en lang række aktiviteter. Der var helikopteropvisning, udstilling af forsvarets nye Seahawk-helikopter, besøg i en Airbus A320, underholdning med ballondyr og magi, papirfly-konkurrence, kagekonkurrence og Mike Santis optrådte med sang og guitar.