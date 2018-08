Luksus til hverdag og til gode gaver

Hvad enten man vil forkæle sig selv, sin familie, sine venner eller en kollega, så er Butik Remme i Hjarbæk altid et besøg værd.

- Vi sælger kun noget, som vi selv kan lide. Vi sælger kun ting, som vi selv kan stå inde for - og som vi kan forklare og rådgive om, siger Hannah Remme, der driver stedet sammen med sin mand Arne Jensen. Ud over selve butikken, så er driver de også caf i haven, Bed & Breakfast og en webbutik.

Parret har drevet stedet i 13 år og glæder sig over at have etableret sig netop på denne skønne plet.

Hos Butik Remme kan man ikke købe de varer, som man kan købe i store kæder eller supermarkeder. Her er det bygget op omkring princippet Luksus til hverdag, hvor man kan finde ting, som ikke sælges alle andre steder. Og det gælder hvad enten det er gin, rom, porcelæn, keramik, lædertasker eller andet.

Den hemmelige caf kalder de cafeen i haven. Her midt i parrets have kan man sidde og drikke kaffe eller spise frokost. Og så kan man købe mange af de ting, som står i haven. Der er smukke potter og krukker.

Og så forhandler de også specielt havetøj og specielle haveredskaber, der er udformet af kvinder til kvinder i mærket Garden Girl. Her kan man købe høstkurve, høstkniv, knæpude, feminine havehandsker og meget andet, som er specielt designet til kvinder.

I de senere år er Hannah og Arne også begyndt at tage ud med gin- og romsmagning til private. De har fundet mange nye gin-typer og rom-typer, som de meget gerne vil fortælle om og give smagsprøver på. De forklarer også gerne om disse i butikken, hvor man har åbent hver dag i skolesommerferien.

Lokalsamfundet er flittige til at bruge Butik Remme i Hjarbæk. Man ved godt, at det her er nemt at finde en gave til den runde fødselsdag, til jubilæet, studenten, værtinden og lignende.

- Man kan altid finde noget lidt ud over det sædvanlige her. Ting af god kvalitet, fortæller Hannah Remme.

Italienske tasker, polsk keramik og engelsk porcelæn. Fine olier, mange slags spændende spiritus. Jo, der er masser af gode sager på hylderne i den hyggelige butik ved fjorden.