Lyst til spejderlivet?

Birkegruppen under Det Danske Spejderkorps, er vel hjemme og i gang med spejderarbejdet igen efter Spejdernes Lejr 2017.

I løbet af lejren faldt der en del regn, for ikke at sige meget regn, så de 36 spejdere som var med på lejren er virkelig seje spejder. Regnen resulterede desværre i en mudret lejrplads. men det var ingen hindring for spejderne i at deltage i lejrens aktiviteter.

Nogle af Birkegruppens spejdere, blev slået til ridder. Spejderne skulle først bestå ridderprøven, hvor de skulle igennem færdighedsprøver, der bl.a. skulle teste deres mod, vis, udholdenhed m.m. Derudover prøvede nogle af spejderen verdens største hoppeborg, Der blev også lavet en film til YouTube, som et led til et spejdemærke. Der blevklatret i træer og mange kom meget højt til vejrs. Spejderne vil gerne fortælle om deres oplevelser fra Spejdernes Lejr, det er desværre kun hvert 5 år der er så stor en lejrr med 37.000 deltagere.

Så det er ikke mange gange, man som spejder oplever så stor en lejr. Men også en mindre lejr er dejligt at være med på. Er du ikke til lejr endnu er der heldigvis de ugentlige spejdermøder, man kan deltage i.

Tirsdag d. 22/8 er spejderne på p-pladsen hos SPAR i Stoholm, hvor de skal lave forskellige opgaver for at kunne rykke op på næste trin. Lørdag d. 26. august deltager vi i byfesten.

Spejderlivet er i fremgang hos børn og unge, og hos Birkegruppen under Det Danske Spejderkorps, vil vi også gerne være med.

At klatre i træer, bygge forhindringsbaner og lave mad over bål er igen populært blandt børn og unge, og spejdergrupperne rundt omkring i landet vokser. Og denne udvikling hilser vi i Birkegruppen meget velkommen.

Vi vil rigtig gerne give endnu flere børn og unge mulighed for at opleve det fantastiske fællesskab, man oplever som spejder, når man bliver udfordret til selv at skabe og gennemføre spændende aktiviteter i naturen.

Aktiviteter, som er bygget op, så hver enkelt spejder oplever, at der er brug for netop hans eller hendes kompetencer. Vi lægger nemlig meget vægt på, at det både er den fysisk stærke, den kreative, den hurtige, den tænksomme etc,. der oplever succes, og vi tilrettelægger vores aktiviteter efter dette.

Tirsdag den 29. august åbner spejderne på Iglsøvej 7A dørene for dem som kunne have lyst til at se, hvad vi laver og eventuelt selv have lyst til at prøve spejderlivet.

Så går du fra 0. klasse og op ad, så kom ud og oplev spejderlivet på tæt hold. Vi mangler særligt spejdere fra 2.-3. klasse. Der vil være en masse spændende aktiviteter, hvor du bl.a. kan prøve at bage pandekager, bruge dine sanser og mange andre sjove ting.

Vi vil lave aktiviteter i naturen. Husk udetøjet og dine forældre er også meget velkommen.