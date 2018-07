Lysten driver værket for to ildsjæle i Sparkær

Når Sparkær IF i denne uge afvikler DBU fodboldskole for 49 fodboldglade børn, så er det også denne gang med Karen Ladefoged som skolens helt egen madmor og med hendes mand Hans Peter Johansen som leder af fodboldugen.

- Karen er allerede i gang med forberedelserne, så alt kan være klar og parat og børnene kan få en varm ret til frokost hver dag. Det er noget, de sætter pris på og alle deltagere har da også meldt sig på madordningen. Det fortæller Hans Peter, i daglig tale HP, da vi i sidste uge lagde vejen forbi parret med Månedens Buket.

- Jeg synes kun du skal give blomsterne til Karen. Hun fortjener det virkelig, kom det straks fra ægtemanden.

Vi var nu ikke enige. Ingen tvivl om, at de begge har en stor andel i avisens beskedne skulderklap.

Karen

Såvel Karen som HP er nemlig ildsjæle af højeste karat og det vil være en håbløs opgave at remse op, hvor meget de to, enten sammen eller hver for sig, har påtaget sig eller været en del af gennem årene. Alt sammen som 100% ulønnede frivillige.

Således har 66-årige Karen over en periode på 35 år været kasserer i de 18 år i Sparkær IF. Hun har været medlem af menighedsrådet gennem to perioder og er mangeårigt medlem af Donorbestyrelsen ved Viborg Regionshospital. Dertil skal så lægges et utal af frivillige timer som kioskpasser og nu og da også som madmor i klubhuset, når der er hjemmekampe for seniorerne, stævner for børnene og fodboldafsluntning. Hun lægger også et stort frivilligt arbejde på byens plejehjem, Nordstjernen, hvor HP forøvrigt indtil for ganske nylig også sad med i den daværende bestyrelse.

HP

HP har for sin del heller ikke ligget på den lade side i sit foreløbige 68-årige liv.

- Det har egentlig altid været en naturlig del for mig at lave frivilligt arbejde, og jeg startede allerede med det som helt ung, fortæller HP. Han lagde gennem mange år meget arbejde i bestyrelser hos JBU og DBU. Sammenlagt har han været formand for Sparkær IF i foreløbig 11 år, senest siden 2016, hvor en omfattende renovering af klubhuset er et af de mange skibe, han har stået i spidsen for at få i søen. Forøvrigt bistået af blandt andet Karen. Mangeårig turneringsleder for Fjends Cup, med i frontlinjen ved blandt andet Fjends Løbet, begge steder også med Karen i kantinen. Sidst men ikke mindst er HP en yderst flittig webredaktør af hjemmesiden sparkaer.dk.

Begge indrømmer de at tiden med frivilligheden fylder rigtig meget i kalenderen, og at en stor del af arbejdet ofte ligger i forberedelserne. At der med andre ord også bruges mange usynlige timer, som ingen ser, men som er nødvendige, hvis tingene skal køre.

- Men vi vil jo gerne det her, og så er der også en stor værdi, at vi kan gøre tingene sammen. Og så er det forøvrigt en gave, at vi har lært så mange af byens børn at kende, fortæller Karen.

Både hun og HP mener, man skal tage et medansvar for det sted, hvor man nu engang bor.

- Vi kan godt lide, at der sker noget løbende og at vi kan være med til at gøre noget for børn og unge i vort lokalsamfund- og meget gerne kombineret med noget bevægelse, fortæller de to ildsjælde.

Ud af Sparkær-områdets cirka 700 borgere er ikke mindre end 250 medlemmer af Sparkær IF.