Målløs affære i Stoholm

Det sluttede, som det begyndte, da Stoholm IF-Fodbold i lørdags på hjemmebane mødte bundproppen fra Lemvig. Inden kampen havde modstanderen tabt de første 6 kampe, så derfor var der håb og tro på en sejr i Stoholm-lejren. Men den kom desværre ikke, og dermed er SIF-Fodbold stadig involveret i slagsmålet om at undgå 7. og 8. pladsen.

Den klare vurdering efterfølgende var dog, at det burde være blevet til en hjemmesejr, for SIF’erne sad solidt på både spil- og chancefordelingen. Men bolden skal jo altså i nettet, og det kom den ikke, selvom der undervejs var store muligheder til folk som Kristian Svendsen, Flemming Bennedsgaard, Nicolaj Christensen, Mark Dalgaard Svendsen og Emil Helligsø. Enkelte af chancerne var endda så store, at der kunne/burde være scoret, så derfor ærgrede træner Niels R. Jensen sig selvsagt meget efter

- Vi var igen hårdt ramt mandskabsmæssigt, og ydermere måtte Per ”Unge” Jensen gå ud allerede efter 20 minutters spil, og det ser ikke for godt ud med den lyskeskade, som han døjer med. Men stor ros til alle mine spillere, for vi gjorde det absolut godkendt, men vi har i den grad svært ved at få scoret, så det er klart, at det gør ondt på os. Vi burde helt klart have vundet, så derfor føltes det næsten som et nederlag, da vi sad i omklædningsrummet bagefter. Men der er ikke andet at gøre end at komme op på hesten igen, sagde Niels R. Jensen, der så noget så usædvanligt som far-søn på banen i skikkelse af Aksel Klausen og farmand Mikkel.

SIF-defensiven havde fuldstændig styr på Lemvig-offensiven, og det var da også forsvarsspiller Daniel Bøgh Pedersen, der løb med de fleste fidusstemmer i afstemningen efter de 90 minutters strabadser.

Ud over far-søn på banen var der andre lidt usædvanlige ”ting”. Dommertrioen bestod af to kvinder, hvoraf Fie Bruun styrede løjerne, mens det mandlige islæt var rutinerede Jan Dahl. Der blev undervejs givet tre gule kort, hvor hjemmeholdet fik det ene ved Aksel Klausen.

Det massive regnvejr lørdag eftermiddag gjorde bestemt ikke gavn på Karlsen Arena i Stoholm. Først var der serie 5 kamp 13.30, og det betød en meget ramt bane, da serie 2 kampen startede 15.30, og det blev bestemt ikke bedre i løbet af opgøret, hvor der visse steder nærmest stod blank vand. Næste match er endnu ikke på plads, og det skyldes et indtil videre absurd forløb:

Struer-Humlum har tvunget kampen i gennem til søndag d. 24. september, men SIF-Fodbold har anket den afgørelse til DBU Jyllands Appeludvalg, da man er overbevist om, at man har retten på sin side i forhold til placering af dysten lørdag d. 23. september, og forventningen må være, at der meget snart kommer en afgørelse.