Måske første spadestik til efteråret

Det fortæller lederen af centret, Morten Riisgaard.

Planen er på sigt at gøre Stoholm Fritids- og Kulturcenter samt Vandrerhjemmet til et attraktivt sted for outdoor-turister. Der bliver blandt andet tale om tre kilometer lange mountainbike-ruter rundt om centret og en teknik-bane, hvor man kan træne hop og lignende. Sidenhen er det tanken at udbygge med vandre- og løberuter.

- Vi har allerde nogle rigtig gode faciliteter med 130 sengepladser i moderniserede værelser, gode badefaciliteter samt et center med køkken, der også kan bespise turisterne. Så den største del er selvfølgelig at få bygget sporet, og der har vi allieret os med Henrik Karlsen fra Viborg Trailarena. På den måde sikrer vi os, at det bliver sat rigtig i gang fra starten og så vil ildsjæle og frivillige helt sikkert være behjælpelige, når der skal bruges man-power, siger Morten Riisgaard.

Tilsagn om 400.000 kroner

Ud af et samlet budget på 650.000 kroner har centret allerede fået tilsagn om godt 400.000 kroner fra Viborg Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Spar Nord.

Derudover er der ansøgt om 200.000 kroner ved henholdsvis A.P. Møller Fonden og Friluftsrådet. Men her forventes der først svar fra de to fonde i slutningen af august.

- Det er svært at se, hvordan projektet ikke skal blive til noget. Spørgsmålet er nok snarere, hvornår vi kan forvente at komme i gang. Vi håber selvfølgelig på positive tilbagemeldinger fra de to fonde. Og såfremt det holder, så er det slet ikke utænkeligt, at vi kan tage det første spadestik i starten af efteråret, vurderer Morten Riisgaard.