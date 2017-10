Mød bestyrelsen bag Stoholm Borgerforening

- Det er vigtigt, at bestyrelsen er synlig for byens borgere, at vi er nemme at komme i kontakt med og at borgerne ved, hvem bestyrelsen er og vigtigst af alt, at borgerne ved, hvad vi arbejder med, da mange af vores opgaver ikke umiddelbart giver synlige resultater, fortæller formand Susanne Bak.

Det er baggrunden for at bestyrelsen har arrangeret træffetid i Stoholm Fritids- og Kulturcenter torsdag aften den 26. oktober. Her kan byens borgere komme og få en snak med bestyrelsen om

Hvis man går med nogle ideer til tiltag i byen

Hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvad bestyrelsen arbejder med i øjeblikket

Hvis man gerne vil melde sig ind i borgerforeningen

Hvis man bare gerne vil se, hvem bestyrelsen er

- Der er kaffe på kanden, og vi glæder os til en snak om løst og fast, lyder ordene fra Susanne Bak.