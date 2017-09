MÃ¸d dit lokale hjemmevÃ¦rn

Her rykkede Hjemmeværnskompagni Kongenshus for et par år siden ind i ejendommen Krogsgaarde på det 1100 hektar store Finderup Øvelsesterræn.

På søndagens messe i Mønsted kan du få en snak med et par af hjemmeværnsfolkene og høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig i hjemmeværnet og hvilke opgaver man løser. Måske er det noget for dig. Kompagniet er nemlig en aktiv medspiller, når det gælder overvågning, bevogtning og støtte fra landjorden for det lokale forsvar og politi samt andre myndigheder.

- Vi vil ogsåg gerne være en del af lokalsamfundet og fortælle om, hvad vi det er, vi går og laver, fortæller rekrutterings-officer Poul Vester.

Hjemmeværnet efterlyser i disse år ikke blot flere medlemmer men også flere ledere. På messen i Mønsted kan du høre mere om, hvordan man får en lederuddannelse på området.

Der er også tænkt på børnene, som kan prøve at blive camouflage-malet i ansigtet. Messe-gæsterne kan også smage på en felt-ration eller deltage i en konkurrence, hvor vinderen kan se frem til en guidet tur i det spændende Finderup Øvelseterræn med indlagt besøg hos Kompagniet.

Hjemmeværnskompagni Kongenshus dækker hele den vestlige del af Viborg Kommune med blandt andet Stoholm, Karup, Kølvrå og Frederiks som nogle af de størse byer.