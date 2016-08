Mønsted gav byfesten hele armen

I Mønsted er der tre forhold, der stort set holder stik hvert eneste år ved kalkbrænderfesten. Dels foregår festen altid i uge 33, dels mangler den aldrig opbakning fra borgerne og så er der, næsten, altid godt vejr.

Ser man lige bort fra et regnvejr om lørdagen, så holdt det hele også stik i år.

Da festen lukkede og slukkede søndag eftermiddag kunne folkene bag det hele endnu engang notere en gedigen succes med massevis af opbakning.

Festugen startede tirsdag med gadefodbold og motorcykler. Onsdag mødte mere end 400 mennesker op til fællesspisning, hvilket svarer nogenlunde til antal deltagere sidste år. Kalkbrænderparret Tina Lausen og Rene Madsen kunne efter fællesspisningen aflevere imponerende 70.000 kroner, som kommer til at indgå i det samlede regnskab for festen. Nyt kalkbrænderpar blev Hanne og Ove Harrestrup.

Torsdag aften samlede 90 feststemte kvinder til den traditionsrige dameaften og dagen efter mødte omkring 300 mennesker op til revy og caf-aften.

Lørdag var vejret til gengæld ikke så venligt stemt under dagens mange aktiviteter og det lagde en vis dæmper på det hele. Alligevel samlede aftenens fest 160 mennesker i teltet.

Søndag bød blandt andet på en ny disciplin, da der var Mønsted-mesterkskaber i hot dog-spisning. Fire deltagere dystede i spiseriet, hvor Niklas Vestergaard tog titlen hjem, da han spiste otte hotdogs på et kvarter - og som en lille ekstra finte kvitterede med lige at tage en ekstra hotter til at gå hjem på efter at konkurrencen var slut.