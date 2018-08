Mønsted kårer ny Kalkbrænder ved byfesten

Her vil man for andet år i træk kåre Årets Kalkbrænder, som er en titel, der tildeles en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for byen.

Årets Kalkbrænder afløste sidste år det mangeårige begreb Kalkbrænderparret, hvor man udover hæderen også modtog 1000 kroner, der gerne skulle blive til flere hen over året, altsammen til gavn for Mønsted.

Nu er titlen som sagt ændret og de 1000 kroner ikke længere en del af konceptet.

Den første til at blive kåret som Mønsted Kalkbrænder var Bent Astrup. Han fik titlen for mange års frivilligt arbejde i Mønsted IF i mange sammenhæng og ikke mindst for en stor og 100 procent frivillig indsats omkring renoveringen af Mønsted IFs oprindelige klubhus, der er fra 1945.

Bent Astrup stod i spidsen for den omfattende renovering af huset, der mildest talt var i en elendig forfatning. Takket være hans og andre frivilliges indsats undergik bygningen nærmest en total forvandling.

Hvem der tildeles titlen her i 2018 afsløres onsdag aften i forbindelse med fællesspisningen i festteltet.

Udnævnelsen sker på baggrund af indstillinger fra borgere og foreningsliv i Mønsted-området.