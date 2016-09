Mønsted Kalkgruber i superligaen

Lige siden min barndom har Mønsted Kalkgruber stået som noget uhyre spændende og dragende. De prægtige gruber med 60 km minegange og det nedlagte kalkværk med tilhørende bygninger vidner om et vigtigt stykke dansk historie midt i et unik kulturhistorisk landskab, der er formet af mennesket.

Samtidig er gruberne i dag blevet en naturperle og sammen med den genetablerede smalsporede bane er der her skabt en attraktion, der er kendt og værdsat viden omkring.

Men det bliver endnu bedre. Takket være en fremsynet bestyrelse og drivkraften Per Vegger har en række velvillige fonde valgt at bevilge penge til et visionært landskabsprojekt, der for alvor sætter Mønsted Kalkgruber på Danmarkskortet.

Projektets budget er på ikke mindre end 12 mio. kr. og det inkluderer en række delprojekter såsom nye slyngede stier og træbro gennem naturen til gruberne, handicapvenlig rundtur i gruberne, udbygning af den gamle jernbane med spor og viadukten fra 1914 samt udbygning af P-pladsen.

Alt sammen noget, der vil skabe en fantastisk helhed, der i kommende årtier kan nydes af titusinder af besøgende.

Det er glædeligt, at en lokal attraktion efter mange års seriøst arbejde på sagen nu kommer helt op i superligaen.

Vi er mange, der kipper med flaget og ser meget frem til at opleve det færdige resultat.