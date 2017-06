Mønsted legeplads - nu med madpakkehus

Det skete i forbindelse med Sankt Hans aften, hvor mange var mødt op på pladsen for at fejre midsommer i hinandens selskab.

Det var dette års Kalkbrænderpar, Hanne og Ove Harrestrup, der stod for selve snoreklipningen og dermed indvielsen af madpakkehuset, der er etableret af Lokalrådet og med hjælp fra andre frivillige.

- Vi fik 65.000 kroner fra by forskønnelsespuljen i Viborg Kommunen til hytten, som vi selv har skullet sætte op og med hjælp fra en professionel håndværker, fortæller Mona Østergaard, formand for Lokalrådet.

Omkring madpakkehuset er der lagt fliser på et 100 kvadratmeter stort område.

Den nye bygning er etableret i forbindelse med selve legepladsen, der blev indviet i 2014.

- Med madpakkehuset har alle nu fået mulighed for at søge under tag og læ, når de besøger legepladsen og det er der rigtig mange, der gør i det daglige, fortæller Mona Østergaard.

Lokalrådet er nu gået i gang med at undersøge mulighederne for at få knyttet nogle motionsredskaber for voksne til det grønne område, hvor legepladsen ligger.