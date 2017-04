Mønsted-par siger farvel til busserne

Busserne blev den 1. april overdraget til Brøchners Biler i Sunds, som dog indtil videre fortsætter med at lade chauffører og busser udgå fra Mønsted, sådan som det har været hidtil.

Der ændres heller ikke på det velkendte navn Mønsted Turistbusser, som stadig vil være at finde på siderne af busserne.

Bente og Niels Erik Poulsen ændrer til gengæld deres firmanavn til Mønsted Biler og beholder de 3 mini-busser til kørsel til specialskoler, dagcentre m.m. Her fortsætter 62-årige Bente som hidtil som en af chaufførerne.

Ramt af sygdom

Salget af busserne sker udelukkende på grund af sygdom. Niels Erik Poulsen har ad flere omgange været ramt af en kræftsygdom, men med lange raske perioder ind imellen. Nu er han imidlertid blevet syg igen og går i øjeblikket til behandling.

-Det var ikke lige det her, vi havde regnet med, men jeg må ikke længere køre erhvervskørsel og kommer heller ikke til det igen.

Til gengæld håber jeg, at jeg til sommer igen kan få lov at køre personbil. Når nu det ikke kan være anderledes, har vi det rigtig godt med, at vi har været med til at bestemme, hvordan det hele skal foregå, og at det en god og mangårig samarbejspartner, vi har solgt til, fortæller 63-årige Niels Erik Poulsen. Parret har som en konsekvens af det hele også sat matriklen med privatbolig og tilhørende garage til salg.

To familievirksomheder

Ligesom det er tilfældet med Mønsted Turistbusser er Brøchner Biler også et familiefirma med mere end 50 år på vejene.

- Min far startede tilbage i 1962 og Niels Eriks far i 1963. Niels Erik og jeg har i mange år haft et rigtig godt samarbejde, så derfor var det meget nærliggende for mig at tage udfordringen op, da jeg fik henvendelsen fra ham, fortæller Lars Brøchner, som driver busselskabet i Sunds sammen med tredje generation, sønnen Kasper.

Niels Erik Poulsen understreger, at alle bestilte busture naturligvis vil blive gennemført som aftalt, og at man også stadig tager mod nye bestillinger i Mønsted af de store busser.

Mønsted Turistbusser kunne fejre 50-års jubilæum i 2013 og med Niels Erik og Bente på førersædet siden 1982. Firmaet kørte fra 1963 og helt frem til 2015 komunal skolekørsel for Mønsted skole. I 2002 overtog firmaet også nogle af VAFT-ruterne med kørsel til 4 busser. På det tidspunkt blev der foretaget en stor investering i firmaets historie med indkøb af busser for 5 millioner kroner. Det er gennem årenen også blevet til utallige busture i ind- og udland og ofte med Niels Erik Poulsen bag rattet.