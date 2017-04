Mønsted Stadion opkaldt efter æresmedlem

Det skete i forbindelse med aftenens lokalopgør, hvor serie 3 holdet i Mønsted tog imod rivalerne fra Sparkær.

Før kampens start stod formanden for Mønsted IF, Jane Engberg Krogh for afsløringen af det fremtidige navn for stadion, der fremover hedder Børge Siwert Park.

Dermed blev stadion opkaldt efter fodboldafdelingens æresmedlem Børge Sigward Jensen, der afgik ved døden for et år siden og ved sin død testamenterede 250.000 kroner til fodboldafdelingen i Mønsted.

-Aftenen blev fuldendt, da Mønsted-spillerne formåede at hente en forholdsvis sikker 3-1 sejr over naboerne fra Sparkær, fortæller Kenneth Davidsen fra Mønsted IF.

Kampen blev lukket i første halvleg med en pauseføring på 3-0.