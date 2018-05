Madskole for de 8-14 årige i sommerferien

I Viborg-området afholdes der madskoler i Stoholm og Løgstrup i uge 27, på Vestervang Skole i uge 28 og på Houlkær Skole i uge 31.

Mens der allerede er udsolgt på madskolen i Løgstrup, så er det stadig muligt at komme på madskole i Stoholm, Vestervang og Houlkær.

Madskolerne afholdes af 4 H i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema1000.

På madskolerne kan børn opleve madens verden i løbet af en sjov og lærerig uge, hvor de selv kommer til at snitte og stege, koge og bage.

Der er også indlagt masser af hyggestunder samt en udflugt og et forældrearrangement. Alle madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft.

På madskolerne i Viborg-området mangler der stadig enkelte instruktører. Derfor søges frivillige hænder, så alle madskoler kan gennemføres.

Så hvis man har lyst til at lære børn om madlavning, sundhed, fødevarer og motion, er der her mulighed for at få en sjov og lærerig uge sammen med en flok nysgerrige børn.

- Alle over 18 år kan blive instruktører på en madskole, uanset om man er studerende, bedste-mor eller -far, akademiker eller arbejdsløs. Der er ingen krav om særlige kompetencer, men det er vigtigt, at man har lyst til at gøre en forskel og give børn og unge nogle gode oplevelser, lyder det fra Kirsten Weidmann fra Viborg 4 H.

Madskolerne har til formål at give børn og unge viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde samt at give børnene værktøjer til at gøre varieret kost og sund livsstil til et naturligt valg.

Hele ugen præsenteres børnene for nye råvarer, både i køkkenet og på ekskursioner.

På alle Madskoler er madlavning, motion, familiearrangement og udflugt faste elementer.

Madskolen er for aldersklassen 8 til 14 år.