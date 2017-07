Mammut i Hald

HALD For Mona Mellerup er det i øjeblikket en fornøjelse at kigge ud af vinduet til forhaven. Hun har nemlig en Mammut plante, der i år er gået helt over gevind i vækst.

Således har hun i år målt det største blad på planten til 2,40 meter i diameter:

- Der er bare noget særligt over sådan en stor plante, siger Mona, mens hun viser den kæmpe plante frem i haven.

Hun fik planten som en lille klump aflægger fra en nabo for nogle år siden. Og siden er den bare vokset og vokset.

Det imponerende med Mammut planten - også kaldet Gunnera - er, at den starter forfra hvert forår. Den bliver pakket ned i plastik og halm hver vinter. Og i år blev den pakket ud den sidste dag i marts. Siden er den nærmest eksploderet i vækst.

Mona Mellerup og hendes mand kan begge godt lide haven. Manden går op i køkkenhaven, mens Mona mest er til det andet.

Hun har også nogle specielle kaktusser, som lige har været i blomst med nogle fine lyserøde blomster. Når de er færdige med at blomstre, så bliver de sat på loftet indtil næste blomstring.

For Mona er det sjovt at se de ting, som naturen kan frembringe. Hvor Mammut-planten måske ikke er den kønneste plante, så er den sjov alene på grund af størrelsen. Dens blade er store som paraplyer. Og den bringer mange smil frem i haven i Hald.