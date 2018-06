Mandeløb med hygge og god stemning

Rammerne var perfekte og den niende udgave af Sparkær IFs årlige mandeløb blev da også en rigtig fin succes, fortæller formand Hans P. Johansen.

Løbet blev afviklet mandag aften, og denne gang med 62 deltagere, hvilket er er en pæn fremgang i forhold til sidste år, hvor 45 mænd løb med på den 6 kilometer lange rute.

For første gang deltog også 11 mænd i den mere modne alder. De er alle den del af byens aktivitetsgruppe og foretrak at gå turen fremfor at løbe den.

Sparkær var nogle af de første til at lancere ideen med et sommerløb kun for mænd. Det var tilbage i 2010.

Dette års hurtigste på ruten blev Peter Laursen fra Løgstrup i tiden 22.58, nummer 2 var Egon Thesbjerg, Stoholm i 23.20 og nummer 3 Jan Corlin, Løgstrup i 24.03.