Manden, myten og marquisen...

På dåbsattesten står der Jørgen Vase Larsen og han stammer fra fiskerbyen Løkken, men under den tilkøbte adelstitel har han levet et dramatisk og glamourøst liv blandt det københavnske jetset.

Pernille Frydensbjerg har fulgt den danske Marquis i omkring tre år og det er der kommet bogen ”Glimtet bag masken” ud af. Her er den utrolige, men sande historie om Marcels liv og meget mere blevet afsløret.

Besøg på Viborg Bibliotekerne

Den 20. oktober, klokken 17 besøger Marcel og Pernille Hovedbiblioteket i Viborg og taler om Marcel, hans liv og Pernilles nye bog "Glimtet bag masken".

”Du får denne aften indblik i den eventyrlige beretning om et helt fantastisk liv”, fortæller Jeanne Harboe fra Viborg Bibliotekerne. Hans livshistorie starter blandt andet med, at han blev født i en karet. Han er blevet misbrugt af nazisterne, og elsket af franske filmstjerner. Han red rundt i de arabiske ørkener. Fik en marquis-titel og blev Danmarks første celebrity. Desuden er Marcel de Sade også meget dygtig til at spille klaver, hvilket også kan opleves denne aften. Tro mod Marcel vil der selvfølgelig være musik og super god stemning.

”Du kan købe bogen på stedet, få en snak med forfatteren og få en signering i din bog. Det er en enestående mulighed for at møde Marcel og Pernille her i Viborg”, slutter Jeanne Harboe.