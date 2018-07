Mange påkørte dyr efterlades lemlæstede

Det er nemt og gratis at tilkalde hjælp til påkørte dyr, og det er ulovligt at efterlade dem lidende. Alligevel er der hvert år mange bilister, der kører fra et dyr, som de har påkørt, uden at anmelde påkørslen.

Jørgen Gravesen, schweisshundefører i Sjørup gennem snart 20 år, er jævnligt kaldt afsted med sin schweisshund for at opspore påkørte eller anskudte dyr. Han opfordrer til, at man ringer til Dyrenes Vagtcentral på 1812, hvis man er så uheldig at påkøre et dyr, der bagefter løber væk. På vagtcentralen har man et register over legitimerede schweisshundeførere, som er klar til at eftersøge og eventuelt aflive det skadede dyr.

Men alligevel er der stadig mange bilister, som ikke kontakter Dyrenes Vagtcentral. Måske fordi de ikke er klar over muligheden, måske fordi de går lidt i panik og ikke ved, hvad de skal gøre eller måske fordi de tror, at det koster penge. Hvilket ikke er tilfældet.

- Mit personlige gæt er, at der i cirka 10% af påkørslerne ikke kaldes hjælp fra den bilist, der har påkørt dyret. Der kommer også opkald fra folk, der har været vidner til påkørsler eller har opdaget et såret dyr i vejkanten eller ude på marken, fortæller Jørgen Gravesen.

Han anbefaler dog, at man ikke laver hasarderede undvigemanøvrer i et forsøg på at undgå en påkørsel.

- Det kan nemt gå galt og ende i en solo-ulykke. Jeg har jævnligt st biler, der er blevet totalt skadede, fordi chaufføren forsøgte at undgå et dyr, der pludselig løber over vejen, siger Jørgen Gravesen.

Ligesom landets øvrige pt 182 frivillige, legitimerede schweisshundeførere er både Jørgen og hans hund trænet til at opspore og eventuelt aflive skadet eller såret vildt.

- Det vil altid være en vurdering fra gang til gang om en aflivning er nødvendig eller ej. Undertiden er dyrets skader ikke mere omfattende end vi kan se, at aflivning ikke er nødvendig, og det er jo en vigtig faktor, hvis der for eksempel er tale om en rå med lam, fortæller Jørgen Gravesen.

Fælles for alle schweisshundeførere er, at de arbejder ulønnet, selvom der er forskellige udgifter for hundeføreren til blandt andet træning og foder til hunden.

-Hvis landets forsikringsselskaber gav blot et beskedent beløb pr. forsikret bil til schweisshundeordningen ville det være en kæmpehjælp, foreslår Jørgen Gravesen.