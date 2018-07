Mange point hentet til lokal rallykører

Det lokale Peder T. Rallycross Team har været til en afdeling af DM.

Efter en uheldig lodtrækning, skal Peder ud i første heat. Men han kommer godt fra start og vinder heatet, samt får den 3. hurtigste tid i hans klasse.

I andet heat kommer Peder ligeledes godt fra start, men igennem jokeren har Peder for meget fart på og holder pludselig bare helt stille. Dog kommer Peder hurtigt i gang igen, og får hentet godt ind på konkurrenterne.

Dette mente Peder dog ikke skulle gentages, så han valgte i stedet at sætte den hurtigste tid af alle i tredje heat. Men da Peder kommer ud i depotet synes han, at Volvoen lyder underlig, og efter nærmere undersøgelse finder han ud af, at bagtøjet er gået løs. Dette bliver svejset sammen, i håb om at det kan holde resten af dagen - dog med lidt skævheder i bagtøjet.

Peder bliver klar til 4. heat, hvor han kommer ud som nummer 2. Men efter et taktisk valg af tidspunkt for jokeren, kommer Peder først over målstregen.

For første gang i meget lang tid er der deltagere nok til, at Supernational skal køre en semifinale. Her holder Peder i forreste startrække, lige ved siden af Morten Schnack, ligeledes i en baghjulstrukket Volvo. Peder og Morten kæmper side om side for at komme først i mål - og Peder tager igen jokeren på det rigtige tidspunkt, og kommer foran Morten, dog kan Peder se i bakspejlet, at Morten må udgå af semifinalen med en knækket støddæmper.

I finalen holder Peder igen i forreste startrække. Her er virkelig kamp om pladserne. Kenneth Konge i hans hurtige BMW, har sat nogle af weekendens hurtigste tider og Peder skal ha gassen i bund for at følge med. Peder ender på en meget flot 2. plads. Lige efter den lidt hurtigere Kenneth Konge.

- Det har været en rigtig god weekend - med en masse vigtige DM point med hjem på kontoen, lyder det fra Peder T. Rallycross Team.

Nu skal teamet hjem og tjekke op på Volvoens bagtøj, og se hvad der skal til for at få det rettet op, inden næste løb som er den traditionsrige Motorsportsfestival, også kaldet 3-dags-løbet på Ørndalsbanen ved Sæby i uge 30.