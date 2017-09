Mange udstillere med pÃ¥ messen

Interessen for at deltage med en stand på søndagens forbrugermesse har været ekstra stor i år.

Med 38 tilmeldte stande overgår man antallet af deltagere i messen for to år siden, hvor omkring 30 virksomheder var med. En del af fremgangen skyldes, at også en række politiske partier her i valgåret har meldt deres ankomst,

Lige nu er halinspektør Frank Mikkelsen i fuld gang med at få de sidste detaljer på plads, før Kurt Mosgaard, Mønsted, åbner messen søndag klokken 10.00.

En time senere fortæller den lokale ekstrem-cykelrytter Morten Kjærsgaard om ultracykling og om sine seneste oplevelser, hvor han så sent som for en måned siden gennemførte det 4000 km lange ekstremløb fra italien til Nordkap.

Modeshow og underholdning

To gange i løbet af dagen præsenteres efterårets mode ved et modeshow fra henholdsvis Juel Optik, Butik 19 og Højrup, mens det er de tre Mønsted-frisører Salon Helle, Salon Mie og Hair by Grønbæk der sørger for at modellernes hår sidder som det skal.

Først på eftermiddagen kan publikum helt sikkert få sig et godt grin, når lokale Morten Brøchner Povlsen fra MP-Underholdning går på scenen. Efter adskillige års pause uden messe i Mønsted arrangerede Østfjendshallen i 2013 med stor succes en forbrugermesse, der siden blev gentaget i 2015. Også denne gang med mange besøgende.

- Vi vurderer, at knap 700 mennesker kom forbi messen for to år siden og nu håber vi selvfølgelig, at der også kommer mange denne gang, fortæller Frank Mikkelsen.

Der er som sædvanlig gratis adgang dagen igennem.