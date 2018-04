Mange ville være klogere på affaldssortering

Ved bilen var der både kaffe på kanden og Revas-folk, der beredvilligt svarede på spørgsål fra de mange borgere, der kiggede forbi.

- Det har været helt vildt med interessen. Rigtig mange borgere har været forbi og har stillet gode spørgsmål. Vi kan mærke, at man har forberedt sig hjemmefra for at kunne spørge nærmere ind, og vi har her i eftermiddag overvejende mærket en positivt stemning omkring den nye ordning, fortalte Pia Vejling, kommunikationsansvarlig hos Revas.

Det var især spørgsmål omkring affaldssorteringen og skelordningen - altså hvor på grunden man skal stille sine nye beholdere - , der blev spurgt ind til.

- Det er klart, at der kan være nogle rent praktiske udfordringer her i opstartfasen, selvom vi har skelet meget til, hvad man er lykkedes med i andre kommuner. Men vi er åbne for nødvendige justeringer, og den enkelte borger er velkommen til at rette henvendelse til os, så vi eventuelt kan hjælpe, fortalte Pia Vejling.

Nye beholdere i næste uge

I Fjends starter den nye ordning med at rulle i uge 16. Når de nye affaldsbeholdere leveres på adressen, modtager man også informationsbrochurer i sin postkasse.

Blandt de mange, der kiggede forbi Skaldebassen denne eftermiddag var Lona Dahlquist og Ann Linnet Hoffmann, der begge bor i lejlighed i Stoholm og derfor allerede er langt med affaldssortering, fordi der er knyttet undergrundscontainere til boligkomplekset. De ville dog gerne høre mere om biodelen i den nye ordning.

- Det er rigtig godt, at vi skal affaldssortere. Kan vi gøre noget for miljøet er det kun godt, og så man man jo bare håbe, at affaldssorteringen praktiseres hele vejen igennem til endestationen, sagde Ann Linnet Hoffmann.

Det kunne Pia Vejling så forsikre om, at det bliver tilfældet.

Specialdesignede lastbiler med to adskilte rum - og dermed to maver -sørger for affaldet holdes sorteret helt frem til den endelige forarbejdning og dermed genanvendelse.

Torsdag var Skraldebassen og Revas-medarbejderne på et tilsvarende besøg i Sjørup.