Manglende lønstigninger for sosu-vikarer i VRM

Det er nu ca. 8 år siden, at det var så magtpålæggende for FOA at indgå en overenskomstaftale for deres medlemmer med Vikar Region Midt (VRM), at de lavede forringelser, der førte til en lønnedgang på over 20.000 kr. om året for mig og mange af mine vikar-kolleger!

FOA accepterede at fjerne risikotillægget for deres medlemmer på 100 kr. pr 8 timers vagt på Modtagelsen/intensiv afd. og i Retspsykiatrien.

FOA accepterede, at vi vikarer ikke længere skulle have tøjpenge for at arbejde i eget tøj.

FOA Indgik aftale om forringelser ang. kørepenge.

Hanne Kjeldsen fra FOA i Viborg indrømmede dengang, "at de har sovet i timen", men at de nok skulle få rettet op på fejlene næste gang, der skulle forhandles løn.

Dette skete dog ikke, så jeg meldte mig senere ud af FOA, da jeg ikke ønsker at betale for bjørnetjenester.

Ved forårets overenskomstforhandlinger opnåede fastansatte sygeplejersker og sosu-assistenter en lønstigning på 2,7% pr. år de næste 3 år (ialt 8,1%).

VRM informerer på deres hjemmeside om hvor meget sygeplejersker, der arbejder som vikarer hos dem, steg i løn i foråret, men der står intet om os sosu-assistenter, måske fordi vi heller ikke denne gang har fået noget som helst!

Det viser FOA`s manglende interesse for deres medlemmer, der arbejder som vikarer i VRM!