Markant bygning i Vridsted indrettes til lejeboliger

Det fortæller bygningens ejer, Anders Jensen fra Fly efter at den markante bygning fra 1936 kommer til at stå ledig den 1. februar.

- Der er tale om store lejligheder på henholdsvis 160 og 130 kvm med den ene lejlighed i stueetagen og med den anden på første sal. Vi går i gang med ombygningen her i februar og forventer at den første lejlighed vil være klar til indflytning i løbet af april og den anden et par måneder senere, fortæller Anders Jensen.

Farvel til Vridsted Sundhedscenter

De sidste 4 år har bygningen været udlejet til Vridsted Sundhedscenter og med Birte Mark fra Vridsted som centerleder. Udover at rumme Birte Marks egen klinik mark-zone har stedet også lagt lokaler til blandt andet frisør Helle Krogh Jensen og Alternaskolen.

Trods mange forsøg på at få flere virksomheder og tilbud ind i sundhedscentret er det ikke lykkedes at få fyldt de mange, tomme lokaler tilstrækkeligt op og derfor besluttede Birte Mark at lukke sundhedscentret ned med udgangen af januar.

Nu har frisør Helle Krogh Jensen derfor rykket sin salon tilbage på Egebjergvej og Birte Mark har flyttet sin klinik hjem på Pilkjærvej. Samtidig fortsætter hun som leder af Alternaskolen, der er flyttet til Skive.

Nænsom renovering

- Der er desværre ikke behov for erhvervsejendomme i Vridsted. Derfor bygger vi om til et par store lejligheder med hver 3 værelser og derfor velegnet til børnefamilier. Der bliver tale om nænsom renovering, hvor vi tager hensyn til husets sjæl med stuklofter og trægulve. Udenfor vil vi også forsøge at sætte facaden tilbage til det helt oprindelige, hvor en stor flot trappe i sin tid førte op til indgangen med banklokaler i den ene ende og bankdirektørens private bolig til den anden side. Jeg kan faktisk selv huske trappen, når jeg som barn kom med min bedstefar i sparekassen for at tømme sparegrisen, fortæller Anders Jensen.

I glaspartiet, der blev føjet til og indrettet som indgang til sparekassen tilbage i 70erne, bliver der til gengæld etableret cykelskur.

- Vi piller glasset ud og erstatter det med en murvæg, der passer ind i husets miljø, fortæller Anders Jensen.

Indtil 2012 drev Sparekassen Kronjylland en lokalafdeling i Vridsted, og da den blev lukket ned, var det dermed slut på en 130 år lang epoke med sparekasse i byen.