Masser af brug for ny borgerforening

På søndagens forårsmesse i Stoholm kan man møde Stoholm Borgerforening. En stadig relativt ny forening, der er ved at for alvor sætte sit præg på byen.

Formand Susanne Bak har været med fra starten - og hun glæder sig stadig over foreningen:

- Der var nogle, der dengang sagde, at vi ikke kunne få en borgforening i gang igen efter mange år uden. Men de samme mennesker siger nu, at det var godt, at vi gjorde det. For der er virkelig brug for det, siger hun.

Fordelen for Stoholm Borgerforening har været, at de ikke skulle udfylde nogle andres sko. De kunne starte uden et stort forventnings-pres:

- For mit eget vedkommende, så har jeg meget let ved at begejstres og skynder mig at sige ja, det skal vi da, når nogen foreslår en ny aktivitet. Men så er det godt, at der er andre i bestyrelsen, der kan gå ind og sige - Rolig nu. Vi skal lige gøre en ting færdig, før vi er klar til det næste. Vi supplerer hinanden rigtig godt i bestyrelsen, fortæller Susanen Bak.

En af de vigtige ting for Stoholm Borgerforening er at holde et årlig møde med byens andre foreninger. Så man kan koordinere aktiviteter, så de ikke sker på de samme dage.

En anden vigtigt ting er, at man er til for alle. At man skal prøve at sprede sig over forskellige typer aktiviteter:

- Tag eksempelvis sangaften. Vi havde ikke nogen fornemmelse af, om det var noget. Og pludselig var der masser af mennesker til det. Så vi har også skullet prøve nogle ting af og se, om det er noget, der er et behov for, siger Susanne Bak.

Fremtiden byder blandt andet på udfærdigelse af en borgerplan for Stoholm. Der skal søges puljer og lignende til udvikling og markedføring af Stoholm. Og så vil borgerforeningen også kæmpe for en ny skole i Stoholm:

- Nu har vi ligesom givet det ro efter kommunalvalget. Men nu tager vi fat i det igen, siger Susanne Bak, der stadig håber på en ny skole i forbindelse med Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Der er cirka otte arrangementer i Stoholm Borgerforenings regi om året. Nogle bliver lavet i samarbejde med andre.

Den 22. marts er der generalforsamling i Stoholm Borgerforening. Håbet er, at man kan få et medlem mere af bestyrelsen, så der er flere kræfter at arbejde med. Og Susanne Bak er klar til at fortsætte:

- Ja, jeg er slet ikke færdig med at kæmpe for Stoholm, siger hun med et smil:

- Men man skal jo huske på, at det er frivilligt arbejde, som man gør gratis. Nogle gange giver man den meget gas - og andre gange har man eksempelvis meget travlt i sit civile job. Og det skal der også være plads til i en bestyrelse, siger hun.