Masser af fodbold i Stoholm

Der var masser af points på spil, da Stoholm IF Fodbold inviterede til Store Fodbold-lørdag.

Det er en dag, hvor alle Stoholms fodboldhold spiller en eller flere hjemmekampe på eget græs. Og det betyder en dag, hvor alle baner omkring Stoholm Fritids- og Kulturcenter:

- Vi er super glade for, at vores modstandere stadig har lyst til at komme og spille på denne dag. Det er simpelthen alletiders dag for os, siger formand for Stoholm IF Fodbold, Anders Løjengaard Jakobsen, da vi møder ham på sidelinjen lørdag godt.

Han var også glad for, at der var lidt skyer, så solen ikke stod for hårdt ned over de mange spillere.

Se mere i avisen i den kommende uge.