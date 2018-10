Masser af foredrag: Iglsø Ældreklub er vinterklar

IGLSØ Var det noget med en tur i barnevogn fra Skagen til Kruså?

Eller en tur på cykel gennem ørkenen i Indien?

Eller en tur i fremmedlegionen, på indlandsisen eller på caminoen i Nordspanien?

Iglsø Ældreklub er klar med programmet for sæsonen 2018/2019, og man kommer virkelig kloden rundt i den populære foredragsrække, som altid er om tirsdagen, altid er klokken 14, og altid afholdes i Fjandbohus i Iglsø.

Som tidligere bliver der også denne sæson plads til et par musikalske indslag undervejs på turen rundt i verden, men der lægges ud på de hjemlige landeveje.

Det første arrangement er nemlig et foredrag med Anne Helene Jensen fra Vildbjerg, som fortæller om sin tur med barnevogn fra Skagen til Kruså.

Baggrunden for den lange tur var, at hun fik en hjerneblødning og efterfølgende gennemgik flere hjerneoperationer. Hun blev lam og kunne ikke gå i en lang periode.

Efterfølgende trænede hun sig op, inden hun vandrede turen ned gennem Jylland for at bevise for sig selv, at det kunne lade sig gøre.

Turen tog 22 dage, hvor hun overnattede i campinghytter og på vandrehjem.

13. november kommer Brian Lange og fortæller om sin tid som faldskærmsjæger i den franske fremmedlegion, og 14 dage senere er det Else Højvang fra Vridsted, der fortæller om sin tid som sygeplejerske i Tanzania, udsendt af Danmission.

Årets sidste arrangement bliver musikalsk, når spillemanden Ebbe Rothmann 11. december rusker op i minderne med gode gamle schlagere.

Første arrangement i det nye år bliver med Poul Grønne, der fortæller om sin cykeltur gennem ørkenen i indiske Rajasthan, og 22. januar beretter præst Bent Ole Pedersen fra Venø om sin tid i Afrika og på Grønland.

I starten af februar tager Ruth Pedersen fra Stoholm gæsterne med på tur langs caminoen i Spanien, inden Jette Seidenschnur fortæller om sin tid i Jehovas Vidner og tiden efter, hun vendte dem ryggen.

Foredragsrækken rundes af med et kendt ansigt, når tidligere regionsrådsformand Bent Hansen fortæller om et langt liv som politiker, inden sæsonen slutter 19. marts med fællesspisning og irsk folkemusik ved Most & Co.