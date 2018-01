Mathilde tog to uddannelser på en gang

Svendebrevet som personvognsmekaniker kom i hus allerede i oktober sidste år, mens Mathilde Maagaard, bosat i Viborg men med rødder i Fjends, først kunne sætte studenterhuen på hovedet i sidste uge. Til gengæld står hun nu i en alder af blot 21 år med hele to veloverståede uddannelser i hånden og dermed også valget mellem at søge job som mekaniker eller læse videre på universitet eller på en anden videregående uddannelse.

Selvom stadig flere kvinder søger ind på uddannelsen som personvognsmekaniker så er det alligevel et traditionelt mandefag. Men en praktik-periode i 8. klasse gav Mathilde lysten til at rode med motorer, styretøj og bremser og efter folkeskolen gik hun målrettet efter at blive mekaniker. Vejen er gået via 4,5 års uddannelse på EUX-linjen på Mercantec Viborg og den nyudkækkede student og mekaniker lægger ikke skjul på at vejen dertil har været udfordrende.

- Jeg synes det har været vildt hårdt at nå hertil. Det var meget begrænset, hvad jeg vidste om mekanik, da jeg startede på mekaniker-uddannelsen. Nogle af drengene havde jo nok en fordel, hvis de som barn havde gået og makket hos en far eller en onkel. Det havde jeg ikke. Til gengæld er piger måske hurtigere til at sætte sig ind i fagstoffet, fortæller Mathilde, som først havde problemer med at finde en læreplads og da det endelig lykkedes endte med at måtte stoppe igen.

