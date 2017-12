Med barnebarnet til jul i dagplejen

Bedsteforældre har ikke spor imod at bruge en halv dag med juletræsdans, juleklip og hygge sammen med dagplejebørnene

Det kunne man med lethed se på de mange glade smil, da seks dagplejere fra Mønsted, Daugbjerg, Smollerup og Lånnum sammen med deres 22 dagplejebørn havde inviteret bedsterne med til julefest i Østfjendshallen i Mønsted.

To af dem var Bente Madsen og John Frederiksen fra Mønsted og henholdsvis bedstemor og bedstefar til lille Andreas, som fylder 2 år Lillejuleaften.

- Andreas er et af vore 4 børnebørn, så vi har været med til at jule i dagplejen før. Det er altid hyggeligt og så er det især sjovt at møde de andre børn, som Andreas er i dagplejen sammen med, fortalte Bente Madsen.

