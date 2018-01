- Medarbejderne er det vigtigste

Ulrik Wilbek brugte en af sine første arbejdsdage som borgmester i Viborg Kommune til at hilse på medarbejderne i Viborg Kommune:

- De ansatte i kommunen er simpelthen afgørende for, om kommunen fungerer godt, sagde den nye borgmester, da han som led i sin præsentation overfor medarbejderne besøgte Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Inden da havde han hilst velkommen i Viborg og Bjerringbro.

Den nye borgmester ville prøve at møde flest mulige af de ansatte og havde derfor valgt at holde tre velkomst-møder. Her kunne man så efterfølgende få en snak med ham.

Ved mødet i Stoholm talte Ulrik Wilbek blandt andet om, at man skal huske at anerkende hinanden - både op og ned i systemet - når man har gjort det godt. Og så lægger borgmesteren vægt på godt humør og positivitet: Man skal tænke over de ord, som man siger. At det skal være et positivt udgangspunkt

