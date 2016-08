Menighedsråd - tænk jer om endnu engang

Man tænker straks - hvordan kan et menighedsråd være fælles om en sådan formular. De samme personer, som gennem de sidste 4 år har udført et så stort og vellykket arbejde for at få alt til at fungere i både kirkerne og i vores skønne hyggelige Sognegård.

I har hver især gjort jer ekstra umage for, at pynte op med forskellige udstillinger, underholdning og at bage kager til kaffen, og meget andet.

Vel har vi glemt at sige tak, men vi mente det!

Så vi håber stadig på, at I alle i menighedsrådet, vil tænke jer om endnu en gang, og de, der har kræfter og evner til det, vil stille op igen og tage 4 år mere.

Lad det være en ære, at blive opstillet og valgt til menighedsråd, og vær med til at værne om det første og det sidste tilholdssted i den danske kulturverden.

Hilsen og tak til Menighedsrådet