Menneskets bedste ven skabte glæde på Nordstjernen

De glade og tillidsfulde hvalpe, som er af racen Engelsk Springer Spaniel, er 8 uger gamle og bor til daglig hos Dorthe og Kim Jensen fra Daugbjerg. Det var Dorthe, hvis far er beboer på Nordstjernen, der havde fået ideen til besøgett, og der blev nusset og puslet om hvalpene, der så ud til at nyde det lige så meget som beboerne. Glæden ved at se og røre ved hundene var tydelig og for flere af beboerne vakte det også gode minder om dengang, hvor de selv havde hund.

- Egentlig fik jeg ideen til besøget allerede før hvalpene blev født og snakkede med ledelsen på Nordstjernen om muligheden. Vi ville gerne give beboerne den oplevelse, det er at se et helt kuld hvalpe og man må sige det blev en stor succés, fortæller Dorthe Jensen, der opdrætter Engelske Springer Spaniels sammen med sin mand.

De otte hvalpe er da også allerede solgt og på vej til at blive afsat. Een af dem skal så langt væk som til USA.

Det er ikke første gang, beboerne får besøg af hunde, selvom det kun plejer at være af en enkelt hund af gangen og ikke et helt kuld hvalpe. Nordstjernen har nemlig et formelt samarbejde omkring besøgshunde, der sammen med deres ejer kigger forbi jævnligt.

- Men det er dejligt med et initiativ som dette fra en pårørende, der får en god ide, fortæller Bente Bay, forstander for Nordstjernen.