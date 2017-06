Mercantec-elever får legater for 133.000 kroner

Uddannelse Forleden blev der uddelt legater ti 14 elever på de tekniske uddannelser, der på den ene eller den anden måde havde udmærket sig i løbet af skoleåret. I alt bliver der uddelt legater for i alt 133.000 kroner.

En af dem var Nicolaj Broch Andersen fra Sparkær, der læser Digital Media. Han modtog Georg og Rigmor Saxild legatet på 4000 kr. med den begrundelsen, at Nicolaj fra første dag på uddannelsen udviste et drive og engagement for faget. Desuden er han pligtopfyldende, tager initiativ, og tænker selvstændig.

-Det er en stor ære at få tildelt et så fint legat. Det er altid dejligt at blive anerkendt, og det bekræfter, at jeg gør det rigtige. Nu mangler jeg bare at finde en læreplads som grafisk designer, men det kan jo være, at LEGO ringer nu, siger Nicolaj Broch Andersen med et smil.

Mere end bare faglighed

Fredagens festligheder bød på uddeling af 14 ud af i alt 32 legater, som Mercantec og eksterne legatgivere uddeler til elever. Fire legater er helt nye. En af de nye legatgivere er Bach Gruppen, som blandt andet lægger vægt på, om eleven i sin studietid har udvist stor personlig og faglig udvikling.

Selvom det ikke er første gang, Mercantec uddeler legater til de elever, der udmærker sig, er det ifølge Mercantecs direktør, Kirsten Holmgaard, altid en fornøjelse at få lov til at anerkende de elever, der har gjort noget ekstra i løbet af året.

-Det er stort at få lov til at uddele så mange legater til så mange dygtige elever. Og det er rigtig dejligt, at der er blevet oprettet så mange nye legater til i år. Vi er meget taknemmelige over, at der er så mange i det lokale erhvervsliv, der støtter op om vores elever, siger Kirsten Holmgaard.