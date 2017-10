Mere frivillighed i Stoholm

FRIVILLIGHED Man behøver ikke være medlem af en bestyrelse for at kunne gøre en indsats for Stoholm. Måske har man bare et par timer hist og her, hvor man kan hjælpe - og det er også meget værd.

I den forgange uge blev der holdt frivilligheds-møde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter - arrangeret af hallen og Stoholm Borgerforening i fællesskab.

Først var der inviteret til fællesspisning. Dernæst fortalte formand for hallen, Per Balleby og formand for Stoholm Borgerforening lidt om baggrunden for mødet.

På borgermødet skrev en stor del af mødedeltagerne sig op til at indgå i en ressourcebank af frivillige - Stoholms Venner - som Borgerforeningen vil kunne trække på til en lang række aktiviteter i Stoholm.

Der blev desuden dannet fire arbejdsgrupper, som skal arbejde på forskelligt frivilligt arbejde. En gruppe vil arbejde på at arrangere frokostjazz i foråret 2018, en anden gruppe vil arbejde for at arrangere et stand-up show og en gruppe vil hjælpe med at køre ældre bevægelseshæmmede til arrangementer på Fritids - og kulturcenteret. Endelig blev der etableret en by-pedel-gruppe, der vil stå for at holde Stoholm præsentabel.

Alle borgere er velkomne til at henvende sig, hvis de gerne vil være frivillig og indgå i det sociale og kulturelle arbejde under Stoholms Venner. På Stoholm borgerforenings hjemmeside kan man finde, hvad man kan tilmelde sig af frivilligt arbejde. Det er også muligt at tilmelde sig de arbejdsgrupper, der allerede er etableret.

På borgermødet i Stoholm var der inspiration at hente fra et par repræsentanter fra Ørsted Kro. Her har byen stået sammen om at redde kroen, der nu er på folkeaktier. Og de fortalte om deres frivilligsheds-bank, hvor de har 140 personer at trække på til opgaver.

Opgaver man kan hjælpe med i Stoholm er blandt andet IT, økonomi/regnskab, jura/lovgivning, ansøgning af puljer og fonde, praktisk arbejde, egnshistorie, naturvejledning, servering af mad, husstandsomdeling af materiale og meget andet. Kun fantasien sætter grænser for, hvad man vil kunne bidrage med til fællesskabet.

Håbet er, at man kan løfte i flok i Stoholm - så ikke kun en lille gruppe skal stå med al arbejdet. Og man gør opmærksom på, at man altid kan sige nej til en opgave, hvis det ikke passer med tid og sted.