Mere tid til både helse og garn

Indtil fornylig var Nina Guldhammers arbejdsdag fordelt mellem et deltidsjob på Viborg Sygehus og hendes egen garn- og helsebutik i Stoholm.

Nu har hun imidlertid kvittet deltidsjobbet og besluttet sig for at gå all in med forretningen.

Det betyder, at der fremover, eller helt præcist fra mandag den 7. maj, vil være åbent i garnbutikken hele eftermiddagen på alle hverdage. Derudover kan strikkefolket også handle i forretningen nogle timer om lørdagen.

Fysiurgisk og terapeutisk massør

De nye tider betyder samtidig, at Nina nu kan sætte mere fokus på helse-delen.

Som uddannet fysiurgisk og terapeutisk massør har hun længe haft en fast kreds af kunder, som hun behandler, men sammen med den nye situation bliver der nu mulighed for at tage flere klienter ind.

Nina Guldhammer tilbyder flere former for behandling: Den fysiurgiske massage, som er en dybdegående massage. der gennemarbejder muskulturen i kroppen. Den terapeutiske, der giver både mental og fysisk velvære. Ansigts- og hovedbundsmassagen, der stimulerer huden og musklerne i ansigtet og i hovedbunden, hvor mange af os tit har ømme områder. Og så er der også hot stone massagen, som Nina dog først tilbyder fra efteråret, og som er en gammel indianske massageform, hvor opvarmede lavasten masseres blidt og roligt på kroppen.